La minute insolite : cinq ans plus tard, que devient la Tesla d’Elon Musk envoyée dans l’espace ?

En 2018, Elon Musk décidait d’envoyer sa Tesla Roadster personnelle dans l’espace, à bord de la fusée Falcon Heavy. Cinq ans plus tard, on en sait plus sur le voyage de la voiture et de son pilote, le mannequin baptisé Starman.

Selon le site Whereisroadster.com, qui traque la Tesla depuis son décollage en 2018, le véhicule aurait traversé l’orbite de Mars pour la quatrième fois en cinq ans. Et manque de bol pour Elon Musk, la voiture n’est plus sous garantie : “La Tesla a dépassé 70 102,2 fois sa garantie de 36 000 miles en faisant le tour du Soleil (2 523 678 385 miles, 4 061 467 924 km, 27,15 UA) à la vitesse de 51 796 mi/h (83 358 km/h, 23,15 km/s). La période orbitale est d'environ 557 jours”, nous indique le site et ses nombreuses statistiques mises à jour en temps réel.