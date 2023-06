La minute insolite : cette voiture est la plus basse du monde, et elle roule !

Les Italiens de la chaîne YouTube Carmagheddon se sont lancé un nouveau défi complètement fou. Celui de créer la voiture la plus basse du monde.

Alors, certes, il suffit de découper la partie inférieure du véhicule (une Fiat Panda dans ce cas-ci) pour y parvenir. Sauf que l’idée va plus loin : le véhicule doit être en mesure de rouler. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, ils y sont arrivés. Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, ces artistes fous ont conservé le capot, les vitres et le pare-brise de la voiture.

Évidemment, pour la conduire, il faut se positionner à ras du sol, et avancer très doucement grâce aux trois petites roues installées pour relever le pari. À noter que sur leur chaîne, les Italiens de Carmagheddon ont également installé le plus gros pot d’échappement au monde, fabriqué une voiture en bois, ou encore conçu une toilette roulante. Avis aux amateurs.