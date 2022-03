La minute insolite : cette tatoueuse vise le record du plus grand lobe d’oreille

La tatoueuse Bianca Ferro n’a qu’une envie : entrer dans le Guiness Book des records… en agrandissant ses lobes d’oreille.

Actuellement, ils mesurent 8,6 centimètres, mais le but est évidemment de les agrandir. La tatoueuse de 26 ans explique qu’elle a débuté sa transformation à l’âge de 13 ans, contre l’avis de ses parents.

“Quand ma mère l'a découvert, elle n'a pas aimé, mais elle m’a autorisé à les garder. Mon père, d'un autre côté, ne voulait pas que j'étire mes oreilles, surtout à un jeune âge. Il a essayé de me faire arrêter, mais j'ai toujours trouvé un moyen de continuer à les étirer”, explique-t-elle au Daily Star. Et malgré les regards moqueurs, Bianca Ferro compte bien continuer son aventure. “Ce ne sont que des lobes d'oreilles. C'est juste de la peau et ce que je fais ne fait de mal à personne, ça ne me fait même pas mal.”

Et quand elle sera plus âgée ? "Les gens me demandent toujours à quoi je ressemblerai quand je serai vieille ou si je le regretterai. Si j'ai la chance de vivre longtemps, je serai heureuse de savoir que j'ai vécu une vie en faisant exactement ce que je voulais faire malgré ce que les autres pensent. Comment pourrais-je le regretter ?"

Pour suivre l’évolution des lobes d’oreilles de Bianca Ferro, rendez-vous sur sa page Instagram.