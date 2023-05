La minute insolite : cette startup offre des télévisions à deux écrans, financées par la publicité

Évidemment, tout le monde pense à la même chose : il suffit de placer un meuble devant l’écran du bas, et le tour est joué. Mais Telly a pensé à ce cas de figure, comme l’a expliqué Dallas Lawrence, chef de la stratégie Telly, au site The Verge : "Lorsque l'écran supérieur n'est pas utilisé, l'unité publicitaire pourrait s'animer d'une manière amusante en connectant les deux. Il y a littéralement des centaines de choses auxquelles nous pensons pour créer l'expérience publicitaire la plus attrayante qui soit."

Dernier point important : vous êtes obligés de partager vos données avec l’entreprise pour profiter gratuitement de l’écran. Comme l’explique Telly, "vous avez le droit de refuser le partage de vos données de visionnage et d'activité, mais malheureusement, cela signifie que vous n'aurez plus accès aux Services et que vous devrez restituer le téléviseur. Si vous vous désengagez et ne renvoyez pas le téléviseur à Telly, Telly débitera la carte de crédit figurant dans votre dossier d'un montant de 500,00 $."