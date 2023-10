La minute insolite : cette robe interactive peut se transformer grâce à du textile connecté

Lors de l’événement Adobe Max 2023, l’entreprise à qui l’on doit notamment le logiciel Photoshop n’a pas présenté que ses avancées en matière d’intelligence artificielle. L’éditeur a en effet surpris les utilisateurs avec Primrose, une robe connectée.

Comme l’explique Christine Dierk, chercheuse chez Adobe et en charge du projet, "Primrose permet de renouveler mon style en un instant", et ce grâce à des textiles connectés souples et non-tissés. Une fois connectée, la robe peut afficher des motifs créés sur plusieurs logiciels Adobe (comme After Effects ou Firefly), et changer de couleur. Voire s’adapter à la posture de la personne grâce à des détecteurs de mouvements.

Selon Adobe, l’idée ne s’arrête pas au textile, mais peut s’appliquer également à d’autres surfaces, afin de "débloquer des possibilités de style infinies, comme la possibilité de télécharger et de porter le dernier design d’un designer préféré." Quant à la technique, Adobe fait appel à des matériaux utilisant des cristaux liquides qui ont une faible consommation d’énergie et qui sont capables de diffuser la lumière de façon dynamique. Ce qui peut paraître simple, mais a demandé plusieurs années de recherche à l’entreprise.