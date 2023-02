La minute insolite : cette molécule tueuses de champignons est tellement efficace que Keanu Reeves lui a donné son nom

Keanu Reeves, l’acteur de Speed, Matrix et Point Break, n’est pas seulement apprécié des fans de cinéma d’action, mais également des scientifiques. La preuve avec des chercheurs de l’institut Leibniz-HKI en Allemagne, qui viennent de rendre un hommage pas comme les autres à celui qui incarnera prochainement le tueur badass John Wick pour la quatrième fois.

L’équipe a en effet partagé leur nouvelle invention dans le Journal of the American Chemical Society : le Keanumycin, un nouveau pesticide très efficace. Selon Sebastian Götze, auteur principal de l'étude, “les molécules du Keanumycins tuent si efficacement que nous leur avons donné le nom de Keanu Reeves, car lui aussi est extrêmement efficace dans ses rôles.”

Plus concrètement, les Keanumycins sont fabriquées à partir de bactéries du genre Pseudomonas, et peuvent cibler un champignon phytopathogène appelé Botrytis cinerea, qui provoque une pourriture grise qui détruit les récoltes. Au-delà de l’hommage, le Keanumycin permettrait donc, à la manière de John Wick, de s’attaquer à ce champignon qui peut infecter plus de 200 fruits et légumes différents.

Ce n’est pas la première fois qu’une célébrité prête son nom à une découverte scientifique. Par le passé, une guêpe parasite d'Afrique du Sud a été baptisée Conobregma bradpitti, tandis qu'un genre entier de fougères sexuées porte le nom de la chanteuse et actrice Lady Gaga.