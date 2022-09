La minute insolite : cette intelligence artificielle rédige des publications LinkedIn plus vraies que nature

Si vous avez déjà fait un tour sur LinkedIn, vous savez que les publications qu’on y trouve sont… disons particulières. Il n’est pas rare d’y voir des messages improbables, prônant un mode de vie qu’on qualifierait de “cliché de startuppers.” Du genre, se lever à 4 heures du matin pour prendre une douche froide avant de faire son jogging et d’enchaîner avec une boisson détox avant d’enfin commencer la lecture de ses nouveaux mails.

C’est ce type de publications qu’a essayé de reproduire Tom Orbach, avec son “Viral Post Generator”. Un site géré par une IA, capable de rédiger des messages similaires après avoir été entraîné par plus de 100.000 publications virales et réelles.

Le site, disponible à cette adresse (en anglais uniquement), vous demande ce que vous avez fait aujourd’hui, ainsi qu’un conseil “inspirationnel”, et ensuite de sélectionner le niveau de “cringe”, soit le niveau de malaise de la publication.

En poussant les curseurs à fond, voici ce que nous avons obtenu :

J'en ai marre des gens qui ne croient pas en la phrase “rien n'est impossible”. Pourquoi ? J'ai eu une promotion il y a quelques minutes, et c'était super. Et généralement, les gens qui obtiennent une promotion n'en parlent pas en public. Mais je fais. Parce que je dois inspirer mes fans et les convaincre que la vieille phrase "rien n'est impossible" est vraie.