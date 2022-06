La minute insolite : cette grand-mère veut absolument jouer à The Elder Scrolls 6 avant de mourir

Shirley Curry , plus connue sous le nom de “Skyrim Grandma”, est une youtubeuse de 85 ans, passionnée par les jeux vidéo, et plus particulièrement le jeu Skyrim, auquel elle joue depuis 2011.

Sa passion lui a même permis d’être intégrée, sous la forme d’un NPC (un personnage non jouable) au prochain jeu The Elder Scrolls 6. Mais la date de sortie du prochain titre de Bethesda n’a toujours pas été annoncée, et le studio est actuellement occupé sur le prochain jeu Starfield.

Lors d’une convention dédiée aux jeux vidéo, Shirley Curry a été invitée et a déclaré qu’elle souhaiterait vraiment jouer au jeu avant sa mort. "Je lui demanderais (au directeur de Bethesda, Todd Howard) de se dépêcher et de terminer The Elder Scrolls 6. Je veux y jouer avant de mourir”, a-t-elle déclaré non sans humour.

En attendant, la Youtubeuse continue de partager sa passion sur sa chaîne.