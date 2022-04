La minute insolite : cette grand-mère souhaite que les gens se saoulent à son enterrement

Évidemment, la vidéo a fait sourire les utilisateurs du réseau social. Et a surtout intrigué les gens : qui est donc cette Bertha, et pourquoi ne peut-elle pas assister à l’enterrement ? Dans une seconde vidéo, Lillian a donné un peu plus de détails, tout en expliquant qu’elle ne souhaitait pas parler dans le dos des gens. Mais pour résumer, Bertha “était une mauvaise personne. Elle essayait de parler à mon mari. Elle copiait mes tenues…”

Et Bertha serait désormais jalouse de la popularité de Lillian. D’où l’interdiction de venir à l’enterrement.