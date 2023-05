La minute insolite : cette femme détient le record du nombre de partenaires sexuels en 12 heures

Lisa Sparks n’est pas une "pornstar" comme les autres. Cette actrice, qui a commencé sa carrière en 2003, a plus de 250 films à son compteur. Mais ce n’est pas ce qui la différencie de ses consœurs.

La pornstar a été plus loin que toutes les autres actrices. Lisa Sparks détient en effet un record du monde insolite et/ou malsain : en 2004, elle a battu le record du nombre de partenaires, lors du salon Eroticon de Varsovie, en Pologne. En l’espace de 7 heures et demie seulement, l’actrice a "accueilli" dans son lit pas moins de 919 hommes. Soit 21 de plus qu’une autre participante qui concourrait le même jour.

On s’en doute, pour Lisa Sparks, ce fut tout sauf une partie de plaisir. L’actrice reconnaît s’être "ennuyée", et a même commandé un McDonald’s durant la performance. Évidemment, le record n’a pas vraiment fait sourire les autorités. Le gouvernement polonais a d’ailleurs menacé d'arrêter toutes les personnes présentes. En conséquence, l'événement a dû être déplacé dans un entrepôt top secret.

"Pour être tout à fait honnête, cet événement est la seule chose que je regrette d'avoir faite depuis plus de 21 ans que je suis dans l'industrie du porno", a déclaré l’actrice au Daily Star. À noter que le précédent record du monde, établi en 2003 lors de l’Annual World Gangbang Championship, était de 749 partenaires.