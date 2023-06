La minute insolite : cette entreprise transforme les cendres de vos proches en objets du quotidien

La société Chronicle Cremation Design a eu une idée plutôt étrange. Pour une centaine d’euros, elle transforme les cendres de vos proches en une collection de vaisselle.

L’entreprise fabrique ainsi des mugs, des tasses, ou encore des bols en céramique, et y incorpore les cendres du défunt. Fondée au Nouveau-Mexique par un certain Justin Crowe, Chronicle Cremation Design connaît un petit succès.

Plus de 200 personnes auraient déjà fait appel aux services de l’entreprise. Les familles ont simplement à envoyer les cendres dans un kit de collecte, et le tout est ensuite moulé dans un four à 1315 degrés. Du côté des prix, cela varie selon la complexité de l’objet, mais il faut compter entre 139 et 600 euros en moyenne.

Ces derniers temps Chronicle Cremation Design propose également des bijoux et des urnes, pour tous ceux qui ne sont pas encore ouverts à l’idée de boire un café dans une tasse fabriquée à partir de cendres.