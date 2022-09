La minute insolite : cette compagnie aérienne propose un cours de ukulélé lors d’un vol

Si le stress du départ, les éventuels retards, les grèves, le manque de place, les problèmes de valises et les bébés qui pleurent ne vous dérangent pas lorsque vous prenez l’avion, l’idée de la compagnie aérienne Southwest Airlines pourrait vous intéresser.

Des voyageurs ont en effet eu la surprise de découvrir un ukulélé Mitchell MU40 Soprano sur le siège lors de le vos reliant Long Beach, en Californie, à Hawaii. Le but étant de faire patienter les voyageurs en leur offrant un cours leur permettant d’apprendre le chant local “Hello, Aloha. How are you?”

Le cours, qui a duré toute la traversée, soit 6 heures, a été réalisé en collaboration avec la chaîne de magasins de musique Guitar Center. Les voyageurs ont ensuite pu repartir avec le ukulélé. De quoi s’entraîner durant leurs vacances.