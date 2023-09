La minute insolite : cette application vous permet de "discuter" avec Jesus grâce à ChatGPT

Une nouvelle application, lancée dans le courant de l’été, a vu le jour sur iOS. Baptisée "Text with Jesus", elle permet, comme son nom l’indique, de discuter avec Jesus, ainsi que d’autres personnages de la Bible.

Parmi les personnages célèbres disponibles, on retrouve Marie, Moïse et même Dieu lui-même. Ainsi que des apôtres, comme Matthieu, Marc, Luc, Jean ou encore Pierre. Text with Jesus est une application créée par un français, Stéphane Peter. L’idée est de vous permettre "d’embarquer pour un voyage spirituel" en engageant "des conversations éclairantes avec Jésus-Christ, les apôtres et une multitude d'autres figures vénérées de la Bible."

Et si vous vous posez la question, sachez que le site officiel nie tout délit de blasphème : "Notre application est un outil d'exploration, d'éducation et d'engagement dans les récits bibliques. Elle n'est pas destinée à remplacer ou à imiter la communication directe avec des entités divines, qui est un aspect profondément personnel de la foi de chacun. L'application alimentée par l'IA ne prétend pas fournir de réelles idées divines ni posséder une quelconque forme de conscience divine, mais utilise simplement son modèle de langage pour générer des réponses basées sur un large corpus de textes bibliques et religieux. L'objectif de l'application est de stimuler la réflexion, d'approfondir la compréhension des textes religieux et d'encourager des conversations sérieuses sur la foi."