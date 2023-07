La minute insolite : cette application vous indique quand aller aux toilettes au cinéma pour ne rien rater de votre film

C’est un fait, les films sont de plus en plus longs. Et pour les spectateurs à la vessie trop petite, c’est parfois difficile de rester trois heures sur son siège sans bouger.

Heureusement, pour tous les cinéphiles concernés par ce problème, il existe une solution, sous la forme d’une application. RunPee, c’est son nom, n’a qu’un seul but : vous indiquer quand vous pouvez quitter momentanément la salle pour vous soulager, sans rater une scène importante de votre film.

Si ce nom vous dit quelque chose, c’est normal. À l’origine, en 2008, RunPee a vu le jour sous la forme d’un site web. Mais avec le retour des films longs, comme le récent Oppenheimer (3h) ou le dernier Mission : Impossible (2h43), RunPee est plus utile que jamais.

L’application, gratuite, vous indiquera par exemple qu’Oppenheimer dispose de quatre “fenêtres pipi”, mais que "ce fut une véritable corvée pour trouver de bons moments. La majeure partie du film est une succession de scènes courtes, dont peu durent plus d'une minute."