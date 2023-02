La minute insolite : cet ours noir enchaîne les selfies avec une caméra de surveillance

Et si votre prochain influenceur préféré était un ours noir ? Avec plus de 400 selfies à son actif, celui qu’on nomme déjà le “selfie bear” est en effet la nouvelle star des réseaux sociaux.

Tout a commencé en novembre dernier, quand cet ours, installé à Boulder, dans le Colorado, est tombé par hasard sur une caméra installée par le “City of Boulder Open Space and Mountain Parks Department” (OSMP), soit l’organisme en charge des parcs et espaces verts de la ville. La caméra, qui possède un détecteur de mouvement, a alors enchaîné les clichés de l’ours. Pas moins de 580 photos ont ainsi été prises, dont 400 “selfies”de l’ours.