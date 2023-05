La minute insolite : cet "auteur" a publié 97 livres en 9 mois grâce à ChatGPT

Tim Boucher, un auteur de science-fiction, a publié pas moins de 97 romans en l’espace de 9 mois, grâce aux intelligences artificielles.

L’auteur utilise à la fois MidJourney pour créer les couvertures de ses romans, et deux IA supplémentaires pour le texte : ChatGPT et Claude, une IA un peu moins connue, développée par Anthropic.

Comme il l’a expliqué au site Insider, "ma théorie est que dans un avenir pas trop lointain, il y aura des outils qui me permettront d'assembler toutes les parties disparates en des combinaisons nouvelles et convaincantes". À terme, l’auteur envisager de publier plus de 1.000 livres.

Concrètement, il s’agit plutôt de nouvelles. Chaque histoire publiée contient entre 2.000 et 5.000 mots, soit beaucoup mois qu’un roman classique, qui débute à 30.000 mots (pour les plus courts). Boucher explique qu’un roman lui demande entre 3 et 8 heures de travail, ce qui comprend la "création" du texte, de la couverture, et des 40 à 140 images elles aussi générées par une IA qui accompagnent chaque histoire.

"L'IA s'est révélée être un remarquable catalyseur pour mon travail créatif", a déclaré l’auteur. "Elle m'a permis d'augmenter ma production tout en maintenant une qualité constante, et de me plonger dans la construction d'un monde complexe avec une efficacité que je n'aurais jamais pu atteindre autrement." Pour la qualité, on vous laissera juger par vous-même. Les histoires de Tim Boucher sont en vente par ici.