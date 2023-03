La minute insolite : cet artiste japonais crée des peintures dans Excel

Tatsuo Horiuchi, un artiste japonais octogénaire, crée depuis une vingtaine d’années des tableaux uniques, avec un outil particulier : Microsoft Excel.

Le tableur de la firme de Redmond est en effet poussé dans ses retranchements par Horiuchi, qui assemble ses compositions en utilisant la fonction “graphiques” du logiciel. Cette idée particulière lui est venue lors de sa retraite. Ne voulant pas acheter de matériel artistique ou un logiciel numérique pour débuter son nouveau hobby, il s'est donc contenté d'Excel.

"Je ne m'attendais pas à ce que mes peintures s'améliorent immédiatement, c'est pourquoi j'ai élaboré un plan sur dix ans", a déclaré Horiuchi à l'AFP. “Pendant les trois premières années, je me suis concentré sur le "dessin" et j'ai dessiné toutes les choses visibles, comme les légumes tels que les carottes et les radis japonais, et l'herbe sauvage, dans Excel. Les trois années suivantes, je me suis exercé à combiner les motifs un par un pour construire une peinture".

Six ans plus tard, l’artiste est exposé au Gunma Museum of Art, situé à Takasaki, au Japon. Les œuvres du “Michel-Ange de Microsoft Excel” sont à découvrir dans ce petit reportage ci-dessous.