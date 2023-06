La minute insolite : cet appareil photo boosté à l’IA crée des photos sans capteur

Le Paragraphica, mis au point par le designer danois Bjørn Karmann, est un appareil photo hors du commun. En effet, il ne capture pas ce qu’il voit, mais le recrée de toutes pièces grâce à l’intelligence artificielle.

Comme l’explique son créateur, le Paragraphica est "un appareil photo qui prend des photos en utilisant des données de localisation. Il décrit l'endroit où vous vous trouvez et le convertit en une "photo" générée par l'IA."

L’appareil s’appuie sur plusieurs informations, obtenues sur internet (comme la météo, un plan ou encore l’heure) afin de coller au plus près à la réalité. "La photo qui en résulte n’est pas un simple instantané, mais un reflet complexe et nuancé de l’endroit où vous vous trouvez", précise Karmann. Le résultat est souvent étonnant, et parvient même à capturer "certaines ambiances et émotions de l’endroit, mais d’une manière étrange, car les photos ne ressemblent jamais."

Si vous souhaitez utiliser l’appareil, vous pouvez le faire à cette adresse. Mais attention, le site est très populaire et donc fort visité. Il existe également une version physique de l’appareil, que possède Bjørn Karmann, et qu’on peut apercevoir dans la vidéo ci-dessous.