La minute insolite : cet AirBnb est une réplique du Magicobus d’Harry Potter

Les AirBnb à thème ne manquent pas sur la plateforme, mais pour les fans d’Harry Potter, the place to be pourrait bien être la ville de Kodak, dans le Tennessee.

C’est en effet en plein cœur d’une forêt de cette ville des États-Unis que vous trouverez une réplique du Magicobus, sorti tout droit de l’univers du sorcier à lunettes créé par J.K. Rowling.

Au-delà du décor, le magicobus permet d’accueillir 4 visiteurs sur deux étages. Le bus est équipé d’une cuisine, d’un salon, d’une salle de bain, et même d’un jacuzzi à l’extérieur. Quant à la décoration, elle fait évidemment référence à Harry Poter, avec des répliques d’Hedwige, des grimoires et un lustre similaire à celui aperçu dans le réfectoire de l’école.

Comptez 230 euros par nuit, pour un séjour de deux nuits minimum. Sans oublier le vol, mais quand on aime, on ne compte pas.