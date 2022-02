La minute insolite : ces Tamagotchi ont un trou pour “toucher” l’animal virtuel

Au Japon, une nouvelle génération de Tamagotchi offre une nouvelle expérience et une relation plus intime avec votre animal virtuel.

Les Punirunes Touchable, créés par l’entreprise Takara Tomy, ressemblent à une version XXL des Tamagotchi. On y retrouve un écran et trois boutons, mais surtout un trou sur le côté, afin d’y glisser un doigt. L’idée étant de “toucher et rassurer” l’animal, et de vérifier son état.

En effet, si l’animal est froid, cela signifie qu’il faut le soigner. S’il est chaud, il est peut-être malade ou mouillé. Le joueur réagit ensuite en conséquence grâce aux trois boutons présents sous l’écran.

Vendus 50 euros, les Punirunes Touchable sont disponibles sur le site de Takara Tomy, si l’idée vous intéresse (ou ne vous dérange pas).