La minute insolite : ces sneakers signées Heineken contiennent de la bière dans leurs semelles

Les “Heinekicks”, nées d’une collaboration entre le brasseur néerlandais et le spécialiste des sneakers Dominic Chambrone, alias The Shoe Surgeon, a pour but de mettre en avant la nouvelle boisson de l’entreprise.

Mais pour mettre la main sur un exemplaire, il faudra être chanceux. Les sneakers, qui contiennent de la Heineken Silver dans la semelle, et proposent un décapsuleur métallique sur une des languettes, n’ont été produits qu’en 32 exemplaires.

Les premières paires seront distribuées dès demain, le 11 août, au 313@Somerset, un centre commercial situé… à Singapour. Autant dire que le projet risque d’envahir les sites de ventes aux enchères dans les semaines à venir.