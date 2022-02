La minute insolite : ces personnes ne sont pas des jumeaux, et pourtant…

Le projet “I’m not a look-alike !”, que l’on pourrait traduire par “Je ne suis pas un sosie !”, est un projet du photographe canadien François Brunelle.

“Qu'est-ce qu'un sosie ? Un sosie est quelqu'un qui ressemble à une autre personne au point qu'il y a confusion à son sujet. Dans la pièce Amphitryon de Plaute, le dieu Mercure se déguise en Sosia, le serviteur d'Amphitryon et crée une grande confusion par son étrange probabilité.”

Voilà comment le photographe explique son projet atypique, qui l’a occupé pendant plus de 12 ans. Brunelle a ainsi parcouru le monde à la recherche de sosies parfaits, et qui n’ont évidemment aucun lien de parenté entre eux. Le résultat est surprenant, et parfois difficile à croire tant les personnes se ressemblent.

Quelques portraits sont disponibles sur le compte Instagram du photographe, d’autres sont à retrouver sur son site officiel ou sur le blog de Chase Jarvis.