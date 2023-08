La minute insolite : ces imprimantes HP cachent leur port USB derrière un autocollant

HP est prêt à tout pour mettre en avant son service (payant) Instant Ink. Vraiment tout.

Pour rappel, Instant Ink est un abonnement proposé par HP, qui vous permet d’imprimer un certain nombre de pages par mois selon votre forfait (cela va de 10 pages par moi à 700 pages par mois), et auquel s’ajoute un système de livraison automatique de cartouches lorsque vous êtes a court d’encre. Les prix quant à eux varient de 99 cent par mois à 24,99 euros par mois.

Bref, Instant Ink est une des solutions imaginée par HP afin de continuer de gagner de l’argent une fois la dépense principale, à savoir l’imprimante), a été réalisée. On vous laissera juger de la pertinence d’un tel service. Mais là où HP pousse vraiment le bouchon trop loin, c’est quand les ports USB de certaines imprimantes sont volontairement masqués.

Comme l’explique sur Mastodon une utilisatrice visiblement mécontente, HP a dissimulé un port USB derrière un autocollant indiquant qu’il faut passer par le Wi-Fi pour imprimer des documents :

"HP sont de véritables escrocs. J'ai déjà publié un article sur cette imprimante très bon marché, qui suggère fortement qu'il n'y a pas d'USB, seulement du Wifi. Quand je l'ai eue, j'ai trouvé comment imprimer sur le réseau sans utiliser l'application qu'ils essaient de vous faire télécharger. Il s'avère que c'est encore plus facile d'imprimer, il suffit d'utiliser le port USB qu'ils essaient de faire croire qu'il n’existe ! Aucune entreprise ne va réécrire son micrologiciel pour supprimer le port USB. Il est encore plus coûteux de revoir la conception du matériel pour se débarrasser physiquement du port USB. Ils ont opté pour l'option la moins chère, un petit autocollant. Ils essaient simplement de stocker les documents de tout le monde dans leur stupide service en cloud qu'un groupe d'extorsion adolescent va pénétrer et divulguer un jour. Ne leur donnez pas vos données."

Le port USB est donc tout à fait fonctionnel. Mais HP rappelle qu’en cas d’abonnement, et surtout en cas d’arrêt de cet abonnement, les cartouches seront rendues inexploitables à distance, et ce quel que soit leur niveau de remplissage. Bref, réfléchissez à deux fois avant de vous jeter sur une imprimante "pas trop cher." En cas d’utilisation intensive, vous risquez de le payer sous une forme ou sous une autre.