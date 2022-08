La minute insolite : ces drôles d’objets sont également des PC

Une simple toilette ? Un aquarium classique ? Non, les deux objets ci-dessous sont bel et bien des PC. Voici le Toilet PC et le Metalfish Y2.

On connaissait les PC de gamers, avec des LED dans tous les sens et des systèmes de watercooling (refroidissement par eau). Mais l’entreprise chinoise Metalfish et la chaîne YouTube Basically Homeless ont voulu aller plus loin. Et le tout sans se concerter.

Les premiers commercialisent le MetalFish Y2, un boîtier PC équipé d’un aquarium sur sa partie supérieure. À vous de configurer l’intérieur de la machine, et d’ajouter vos poissons dans l’aquarium. Cependant, attention à ce que vous y mettez, le conducteur n’indique pas si l’aquarium est suffisamment protégé par la chaleur du PC. Et pour certaines espèces très sensibles, tout se joue à quelques degrés près.