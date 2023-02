La minute insolite : ces chaussures peuvent augmenter votre vitesse de marche de 250 %

Vous souhaitez aller plus vite dans vos déplacements, sans voiture, vélo, transports en commun ou trottinette ? L’entreprise Shift Robotics a, peut-être, ce qu’il vous faut.

Cette entreprise américaine a en effet dévoilé les Moonwalkers, des chaussures motorisées, sur Kickstarter. De quoi accélérer la marche de 250%, afin d’atteindre une vitesse maximale de 11 km/h. Chaque chaussure est équipée de huit roues, alimentées par un moteur de 300 watts (qui se recharge en 1h30 et offre 10 kilomètres d’autonomie), et vient s’attacher à votre chaussure classique à l’aide de bandes magnétiques. Ce qui vous donne un look de fan de camping, mais motorisé.

Selon Shift Robotics, les chaussures offrent une sensation de marche similaire à celle d’un tapis roulant comme ceux présents dans certains aéroports. Elles permettent également de monter des escaliers, grâce à un système de blocage des roues. Enfin, Moonwalkers sont équipées de capteurs, qui s’adaptent au style de marche de l’utilisateur.

Évidemment, toutes ces “innovations” ont un prix. Comptez 1399 euros pour une paire. Ou un peu moins si vous sautez sur une des offres proposée sur Kickstarter. Les chaussures seront livrées dès le mois prochain.