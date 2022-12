La minute insolite : ce tatoueur belge tatoue des palais

Il s’appelle Indy Voet, et sa spécialité, c’est de tatouer des palais. Et on ne parle pas ici de manoirs, mais bien de la partie supérieure de la bouche.

Pour y parvenir, l’artiste utilise une aiguille, seule technique permettant de tatouer dans un si petit espace. Lune, araignée, feuille de cannabis, en noir et blanc ou en couleur : les exemples ne manquent pas sur la page Instagram d’Indy Voet.

De quoi réserver une petite surprise à votre dentiste lors de votre prochaine visite. À noter que le tatoueur ne se limite pas au palais, mais peut également vous tatouer l’oreille ou les paupières, si la douleur ne vous fait pas peur. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Instagram. Il tatoue principalement au salon Purple Sun à Bruxelles.