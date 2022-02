La minute insolite : ce simulateur vous permet de dépenser l’immense fortune d’Elon Musk

Un développeur a mis en ligne un “simulateur de richesse”, qui vous place aux commandes des finances d’Elon Musk, le patron de Tesla et Space X.

En guise d’introduction, le site vous explique que “si Elon Musk vendait toutes ses actions et ses parts aujourd’hui, il aurait environ 217 000 000 000 $ sur son compte bancaire.” C’est donc cette somme qui est virtuellement à votre disposition.

Le simulateur vous permet d’acheter des AirPods, des PlayStation 5, un abonnement d’une durée de 80 ans à Spotify, des concerts privés de stars, des Lamborghini, des îles privées en Amérique centrale, la Joconde, la NBA ou encore un tank.

Ou vous pouvez être virtuellement généreux et choisir de redistribuer votre fausse richesse en donnant 10 000 dollars à des inconnus. Imprimez ensuite votre ticket et constatez à quel point Elon Musk, ou Jeff Bezos dans la même catégorie, sont ridiculement riches. Ensuite, déprimez en pensant à notre monde qui ne tourne plus tout à fait rond.

Le simulateur est à retrouver à cette adresse.