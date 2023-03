La minute insolite : ce salon réalisait des tatouages éphémères qui ne l’étaient pas vraiment

Après cette période de 15 mois maximum, de nombreux clients ont compris que leur tatouage n’avait rien d’éphémère. Certes, le dessin s’était en partie effacé, mais des traces subsistaient, laissant une impression désagréable d’avoir un tatouage raté sur la peau. L’encre utilisée par le salon, et mise au point par des chimistes de l’université de New York, n’aurait donc pas été aussi efficace que prévu. Même si le Jeff Liu, le PDG d’Ephemeral, se voulait rassurant : “70% des tatouages auront disparu après 2 ans et d’autres prendront plus longtemps pour s’effacer.”

Face au bad buzz relayé par les médias américains, l’entreprise a donc proposé de rembourser les clients mécontents, dont le tatouage serait encore en partie visible après 3 ans. Rappelons qu’un tatouage permanent ou semi-permanent comme ceux d’Ephemeral, ne sont pas à prendre à la légère, et que votre peau, ainsi que votre génétique ou l’emplacement du tatouage peuvent jouer sur son apparence.