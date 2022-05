La minute insolite : ce parapluie coûte près de 1000 euros

Adidas et Gucci ont collaboré pour fabriquer un parapluie pas comme les autres. En effet, s’il ne vous protègera pas plus de la pluie qu’un parapluie classique (on y reviendra), il videra plus rapidement votre portefeuille.

Dès le 7 juin, vous pourrez donc acquérir ce parapluie pour la modique somme de 990 euros. Avec son manche en bois de bouleau sculpté et recouvert des monogrammes de Gucci et d’Adidas, vous ne passerez pas inaperçu. Notamment en cas de forte pluie, où vous serez la seule personne trempée sous un parapluie.

Car oui, comme l’indique la page dédiée au parapluie, "cet article, mélange de coton et de lin, n'est pas résistant à l'eau. Il est destiné à la protection contre le soleil ou à des fins décoratives." Mais tout n’est pas perdu. Un véritable parapluie est vendu par les deux marques. Mais il faudra débourser 1.290 euros.