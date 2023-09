La minute insolite : ce navigateur se charge de nettoyer votre historique de recherche à votre mort

Votre historique de navigation n’est pas glorieux ? Vous craignez qu’un proche découvre vos recherches après votre mort et que votre image soit ternie à jamais ? Pas de panique, le navigateur Opera GX a la solution.

En effet, Opera vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité, baptisée "Fake my history", qui se chargera de nettoyer votre historique si aucune activité est enregistrée au sein du navigateur après 14 jours.

"Voici comment cela fonctionne : Continuez à naviguer comme vous le feriez normalement ; tombez sur votre millième vidéo de chat, plongez la tête la première dans des théories conspirationnistes et, oui, laissez-vous même aller à un contenu occasionnel classé X", peut-on lire dans le communiqué de presse. "Mais après 14 jours consécutifs d'inactivité, Opera GX émettra une hypothèse raisonnable : vous êtes tombé dans un puits sans fond, vous avez reçu une carapace de tortue sur la tête ou vous avez choisi de vous punir en passant à un autre navigateur. En guise de cadeau d'adieu, Opera GX remplacera gracieusement votre historique de navigation par une version entièrement fictive, mais étonnamment agréable. Au cas où votre partenaire, parent ou colocataire curieux ouvrirait Opera GX et jetterait un coup d'œil posthume à votre historique, il pourrait s'émerveiller de vos goûts en ligne bidons mais impeccables et des exploits fictifs charmants qui remplissent votre passé numérique."

Opera GX propose même une option “faites comme si j’étais déjà mort”, ce qui aura pour effet de constamment remplacer votre historique de navigation. On n’est jamais trop prudent.

L’option est disponible en anglais pour l’instant. On ne sait pas si une version française verra le jour.