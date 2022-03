La minute insolite : ce musée a créé du fromage à partir de bactéries de célébrités

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, direction l’Angleterre, pour découvrir du “fromage de star”.

Vous reprendrez bien un peu de Alex James ?

En 2019, le Victoria & Albert Museum de Londres a proposé une exposition baptisée “Food: Bigger Than the Plate”. L’idée était de mettre la nourriture à l’honneur, et en changer notre perception. Notamment en proposant… du fromage de célébrités.

Le musée a en effet créé cinq fromages à partir de bactéries récoltées sur cinq stars locales. Suggs, le chanteur du groupe Madness a ainsi été transformé en cheddar. Alex James, bassiste du groupe Blur, a choisi le fromage Cheshire et le chef Heston Blumenthal a opté pour le comté. Ruby Tandoh, de l’émission culinaire Great British Bakefoff, a choisi le Stilton. Enfin le rappeur Professor Green, sur lequel on a prélevé des particules de son nombril, est devenu de la mozzarella.

Comme l’expliquent la biologiste Christina Agapakis et l’artiste Sissel Tolaas, à l’origine du projet, “de nombreux microbes impliqués dans la fabrication du fromage ont une relation étroite avec ceux que l'on trouve sur la peau humaine. Les similitudes entre les arômes de fromage et les odeurs corporelles ne sont pas une coïncidence.”