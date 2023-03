La minute insolite : ce joueur de football américain quitte le sport et devient millionnaire grâce à des cartes Pokémon

L’ancien linebacker s’est ainsi recréé une collection et a lancé dans la foulée Blake Breaks, une entreprise spécialisée dans les cartes Pokémon. En à peine 7 mois, Martinez empoche plus de cinq millions de dollars, ce qui lui permet de se payer, et de payer ses employés. Et grâce à l’application Whatnot, sur laquelle il vend ses cartes, l’ex-joueur parvient régulièrement à doubler sa mise (50.000 dollars de cartes lui rapportent 108.000 dollars en moyenne).

Une jolie reconversion pour celui qui avait souffert d’une lésion du ligament croisé antérieur en 2021.