La minute insolite : ce jeu Switch se contrôle avec un rouleau de papier toilette

Un nouveau jeu pas comme les autres vient de débarquer sur l’eShop de la Nintendo Switch. Dans “No Paper !”, votre but sera d’amener un rouleau de papier toilette jusqu’à un homme coincé aux WC.

Ce concept à lui seul suffirait pour une minute insolite, mais le jeu de Takuhiro Miyazawa va plus loin. En effet, pour amener ce rouleau de papier toilette, vous aurez besoin… d’un véritable rouleau de papier toilette. Il suffit de détacher un Joy-Con de la console, et de le glisser dans le tube en carton.

Ensuite, à vous de jouer, en faisant rouler le papier toilette et en évitant les pièges présents sur votre chemin. Bon, pour l’instant, “No Paper !” n’est disponible qu’au Japon, mais on croise les doigts pour une sortie en Europe.