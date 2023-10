La minute insolite : ce jeu iPad est spécialement conçu pour les chiens et les chats

Vous aimez votre animal de compagnie, et vous n’avez pas peur de griffer l’écran de votre iPad ? Alors le jeu Jolly Dog est fait pour vous (enfin, surtout pour votre toutou ou votre matou).

Disponible depuis 2016 sur l’App Store d’Apple, le jeu a refait parler de lui ces dernières semaines grâce à plusieurs vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, Jolly Dog se classe à la 27e place du classement des applications gratuites sur iPad aux États-Unis, preuve que le bouche à oreille fonctionne.

Selon son développeur, Anton Chekulaev, "Jolly Dog est un jeu conçu pour les animaux de compagnie. Les petits chatons, les vieux chats sages, les chiots curieux, les chiens de toutes races, et même les enfants, adorent ce jeu simple de cache-cache. Nous l'avons rassemblé dans une application élégante qui peut amuser vos petits compagnons pendant des heures."

Vous noterez que pour Chekulaev, il n’y a pas vraiment de différence entre votre animal de compagnie et votre bébé. Soit.

Concrètement, "le jeu est une boucle sans fin, où un tas de jouets et de créatures différentes vivent, couinent et courent tout autour de l'écran en attendant d'être attrapés. Les couleurs ont été soigneusement sélectionnées pour correspondre aux spectres visuels des chats et des chiens. Le son et le comportement des jouets sont bien ajustés pour taquiner et attirer l'attention de vos animaux de compagnie de la bonne manière."

Et visiblement, ça fonctionne. Sur TikTok, les vidéos sont nombreuses, et les chiens (et certains chats) semblent y prendre un réel plaisir. Mais comme on vous le disait plus haut, il ne faut pas craindre de griffer l’écran de votre tablette. Ou alors, prévoyez une protection supplémentaire.