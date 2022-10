La minute insolite : ce clavier imaginé par Google tient sur une seule ligne

Les employés de Google Japon savent visiblement s’amuser.

Et le Gboard Bar en est la preuve. Comme son nom le laisse deviner, il s’agit d’un clavier dont les touches sont disposées sur une seule ligne. Selon les employés de Google Japon, ce clavier serait plus intuitif. Plus besoin, en effet, de chercher une lettre parmi les touches. Celles-ci étant placée en ordre alphabétique.

Toujours avec humour, les employés donnent quelques exemples qui prouvent la versatilité de l’objet : repose-baguettes, bâton permettant de chercher un objet sous le lit ou atteindre un interrupteur sans se lever.

Bref, le Gboard Bar est à la fois ridicule et drôle. Mais le projet ne devrait rester qu’au stade de blague. Aucune production de masse de l’objet n’est prévue.