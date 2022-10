La minute insolite : ce bouillon bout depuis plus de 45 ans

À Bangkok, le restaurant Wattana Panich est devenu mythique. Depuis trois générations, une famille y prépare, un bouillon unique en son genre.

Nattapong Kaweenuntawong, l’actuel propriétaire du restaurant, y travaille avec ses parents. "Le bouillon bout depuis plus de 45 ans”, explique le propriétaire au site Insider. "Nous ne le recommençons jamais. Au lieu de cela, nous le stockons tous les soirs et nous y ajoutons de nouveaux ingrédients et de l'eau tous les jours."

Le chaudron n’est donc jamais vidé, ce qui offre au bouillon un goût inimitable. Le restaurant propose bien d’autres plats, mais le bouillon, dans lequel on ajoute du bœuf et des nouilles, reste le plat le plus populaire.

Quant à savoir si cette tradition est hygiénique, il semblerait que oui. Selon le New York Post, “le chaudron est presque complètement épuisé à la fin d'un cycle, de sorte que seule une base de bouillon sera laissée pour commencer un autre. Ce reste de bouillon aide ensuite à aromatiser la préparation suivante.”

Bref, si vous visitez Bangkok, vous savez ce qu’il vous reste à faire.