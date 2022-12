La minute insolite : ce baby-foot grandeur nature est entièrement réalisé en chocolat

Le chef pâtissier Amaury Guichon s’est surpassé avec sa nouvelle création chocolatée.

Habitué des constructions en tout genre, qu’il partage avec succès sur ses réseaux sociaux, Amaury Guichon a cette fois réalisé un baby-foot, en marge de la Coupe du Monde au Qatar.

La vidéo de la réalisation et l’assemblage est à découvrir dans la vidéo ci-dessous. De la table aux joueurs, en passant par le ballon, les poignées et l’étape de la peinture, tout est en chocolat, et 100% comestible.

Soulignons que ces sculptures sont réalisées dans le cadre des programmes à long terme de son académie située à Las Vegas.