La minute insolite : c’est quoi le réflexe photo-sternutatoire, qui peut nous faire éternuer quand il y a trop de soleil ?

Est-ce qu’il vous arrive d’éternuer plus souvent en été ? Pour certains, il s’agit d’allergies saisonnières, mais pour d’autres, il pourrait bien s’agir du réflexe photo-sternutatoire.

Découvert en 1954 (bien qu’Aristote y fît déjà référence dans ses textes "Problèmes"), ce problème serait tout simplement dû à une proximité trop grande entre les nerfs optiques et le nerf trijumeau.

Ce dernier, qui innerve l’ensemble du visage, est également responsable de l’éternuement, grâce (ou à cause) de ses terminaisons au niveau de la muqueuse du nez. Et lorsqu’il est trop proche des nerfs optiques, un court-circuit peut se produire. Une trop forte luminosité peut donc court-circuiter le nerf trijumeau et provoquer l’éternuement.

Selon la médecin Laura Dean, il s’agirait d’un problème héréditaire. "Ce réflexe est héréditaire, avec une transmission autosomique dominante, ce qui veut dire que si l'un des deux parents est affecté, l'enfant a 50% de chances de l'être également", explique t’elle au site du Centre américain pour les informations biotechnologiques.