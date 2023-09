La minute insolite : BeFake, le nouveau réseau social qui mise tout sur le superficiel

On le sait, les réseaux sociaux sont des miroirs déformant la réalité. Rares sont les personnes aussi belles, musclées, riches, ou tout simplement heureuses, qui s’affichent sur Instagram sans tordre plus ou moins légèrement la vérité, à coups de mises en scène, ou de petit coup de pouce de Photoshop.

Ces images idylliques, souvent fabriquées, ont un impact négatif sur les plus jeunes utilisateurs, sur l’environnement, sur notre perception de notre propre corps, ou encore sur notre santé mentale. À tel point qu’Instagram propose aux utilisateurs de faire une pause et de s’éloigner (momentanément) de la plateforme.

C’est suite à ce constat que des réseaux sociaux comme BeReal ont vu le jour. Pour rappel, cette plateforme française propose de communiquer de manière authentique, avec un concept de notifications envoyées une fois par jour à un horaire aléatoire et en simultanée à tous ses utilisateurs. Ces derniers disposent de deux minutes pour ouvrir l’application et partager un cliché de ce qu’ils sont en train de faire et ce, sans filtre.