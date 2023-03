La minute insolite : bailler longtemps serait un signe d’intelligence

Selon une étude menée par les chercheurs de l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas, et de l’Université d’État de New York, la durée d’un bâillement serait liée à la taille et au nombre de neurones du cerveau.

Autrement dit, plus vous baillez longtemps, plus vous êtes intelligent. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les bâillements de 55 mammifères différents, et 46 espèces d’oiseaux. Au total, 1250 bâillements ont été enregistrés, et leur durée a ensuite été comparée avec les données cérébrales et neuronales fournies par l’équipe de Pavel Němec de l’Université Charles de Prague.