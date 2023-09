La minute insolite : avec l’Emoji Kitchen de Google, vous pouvez fusionner des émojis et créer des combinaisons inédites

Google propose un nouvel outil aussi inutile qu’indispensable. L’Emoji Kitchen, c’est-à-dire la cuisine à émojis, vous permet de concocter des combinaisons d’émojis inédites.

Pour accéder à cette cuisine virtuelle, il vous suffit de taper Emoji Kitchen dans le moteur de recherche, ou de cliquer sur la page concernée directement à cette adresse. Là, vous pourrez laisser libre cours à votre imagination.

Un émoji fâché, mais amoureux; un émoji qui pleure de rire et éternue en même temps; un extraterrestre au long nez, ou encore un ours avec les cornes du diable : tout est possible. Et si vous êtes en manque d’inspiration, vous pouvez cliquer sur le bouton Randomiser, afin que Google mixe deux émojis à votre place.