La minute insolite : aux États-Unis, le stand up se décline en figurines

Trois légendes américaines du stand-up seront bientôt de retour… sous la forme d’une figurine.

Joan Rivers (plus connue chez nous pour sa participation à l’émission Fashion Police), Bill Hicks et Lenny Bruce (dont la vie tumultueuse a été portée à l’écran en 1974 par Bob Fosse et Dustin Hoffman), tous décédés depuis plusieurs années, feront le retour grâce à l’entreprise Nacelle.

En collaboration avec Comedy Dynamics, ils ont conçu ces trois premières figurines, qui seront en pré-vente dès le 16 août sur le site de Nacelle. Chaque personnage sera évidemment accompagné de son micro. De plus, chaque boîte proposera un QR code qui donnera accès à un sketch inédit des trois artistes.