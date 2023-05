La minute insolite : aux États-Unis, des phares sont cédés gratuitement à cause de la popularité des GPS

Aux Etats-Unis, un nouveau programme de préservation des phares du pays a vu le jour. Pas moins de 10 phares seront distribués gratuitement (ou vendus aux enchères pour certains) par le gouvernement fédéral américain. Le but est de préserver ces propriétés, dont la plupart ont plus d'un siècle.

Selon John Kelly, de la GSA (General Services Administration), "le développement des technologies modernes, notamment le GPS, fait que les phares ne sont plus essentiels à la navigation. Et si les garde-côtes entretiennent souvent des aides à la navigation dans les phares ou à proximité de ceux-ci, les structures elles-mêmes ne sont souvent plus essentielles à leur mission."

Ce n’est pas la première fois que la GSA met à disposition des phares. Depuis le vote du "National Historic Lighthouse Preservation Act" en 2000, pas moins de 150 phares ont été transférés (80 donnés gratuitement, et 70 vendus aux enchères). Cette année, les autorités proposent notamment un phare datant de 1842, situé dans le Massachusetts, ou encore le Warwick Neck Light, un phare de 15 mètres de haut, datant de 1827, situé à Rhode Island. Quatre autres phares seront donnés gratuitement, tandis que quatre phares supplémentaires seront mis aux enchères.

À titre d’exemple, le phare de Penfield Reef, situé à Fairfield, dans le Connecticut, est actuellement estimé à 360.000 dollars. Vous pouvez enchérir à cette adresse.