La minute insolite : au Canada, un pigeon est soupçonné de transporter de la drogue en prison

“D'où est-ce qu’il vient, et comment est-ce que c’est possible? C’est ce que nous essayons de comprendre”, a déclaré John Randle, le président régional du Syndicat des agents correctionnels du Canada. Selon lui, l’oiseau serait entré dans la prison via une des fenêtres ouvertes ou depuis l’une des aires de loisirs extérieures. Le paquet aurait quant à lui été vidé avant que les agents n'aient intercepté le pigeon.

“Nous travaillons à augmenter les fouilles et les observations parce que, sans aucun doute, nous avons à gérer un nouveau problème”, explique John Randle. Car repérer un oiseau suspect est bien plus difficile que repérer un drone…