La minute insolite : atteint d’un cancer de la prostate, il développe par surprise un accent irlandais

C’est une histoire étonnante qu’analyse le journal scientifique BMJ Case Reports. Celle d’un américain d’une cinquantaine d’années, atteint d’un cancer de la prostate, et dont le traitement agressif aurait provoqué l’arrivée d’un accent irlandais.

En effet, 20 mois après la découverte de sa maladie, l’homme un développé "un accent irlandais incontrôlable” selon le journal. Ce qui est d’autant plus étrange, car l’homme n’avait pas d'origine irlandaise, et n'a jamais visité l’Irlande (il a, cependant, vécu brièvement en Angleterre 30 ans plus tôt et a côtoyé des Irlandais).

Cette affection bizarre, plus généralement connue sous le nom de "syndrome de l'accent étranger", est assez rare. On recense une centaine de cas seulement depuis 1907. Il s’agit d’un trouble moteur de la parole causé le plus souvent par des accidents vasculaires cérébraux ou des lésions cérébrales traumatiques. Le mode d'élocution des personnes concernées change alors, de manière à donner l'impression qu'elles ont soudainement développé un accent "étranger" qui n'a aucun rapport avec leur pays d'origine.

Dans le cas de cet américain, les médecins soupçonnaient le développement de lésions neurologiques en raison de sa réaction immunitaire à une forme inhabituellement agressive de cancer de la prostate, qui s'est propagée dans tout son corps malgré les tentatives de traitement.

L’accent a, par la suite, tendance à disparaître lorsque les patients entrent en rémission. Malheureusement, dans le cas de cet américain, l’accent est resté jusqu’à sa mort quelques mois plus tard.