La minute insolite : Alcoholic Vodka, une marque de vodka qui vous déconseille… de boire de la vodka

La description de la boisson est toute aussi honnête. “La vodka Alcoholic Vodka est fabriquée à partir d'eau de source suédoise pure. Cependant, elle est tout aussi mauvaise pour la santé que n'importe quelle autre vodka. La consommation nocive d'alcool est responsable des handicaps et de la mauvaise santé de millions de personnes, et elle contribue à plus de 3 millions de décès chaque année dans le monde.” Bonne ambiance.

Disponible uniquement en Suède pour l’instant, Alcoholic Vodka est “cher et mauvais pour vous”, indique le site, à quelques clics de la commande. “Cependant, nous recherchons maintenant des distributeurs dans toutes les régions du monde. Si vous êtes un distributeur agréé, veuillez nous contacter. La demande de la vodka Alcoholic Vodka est pour une raison quelconque massive.”

Raison quelconque, en effet… En tout cas, cet angle d’attaque marketing fait parler. Mission réussie, donc.