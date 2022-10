La minute insolite : Abraham Lincoln avait refusé de peupler les États-Unis avec des éléphants

En 1861, le président Lincoln reçoit, comme c’est le cas pour de nombreux chefs d’État qui prennent leur fonction, des cadeaux de la part d’autres pays. Et à cette époque, la Thaïlande, qui s’appelle encore le Siam, veut faire les choses en grand.

En effet, si le roi Somdetch Phra Paramendr Maha Mongkut envoie des cadeaux traditionnels (dont des épées), il fait également une offre particulière au président des États-Unis : peupler les États-Unis avec des éléphants.

“Il nous est venu à l'esprit que, si sur le continent américain, il devait y avoir plusieurs paires de jeunes éléphants mâles et femelles détachés dans les forêts, après un certain temps, ils se reproduiront jusqu'à ce qu'il y ait de grands troupeaux comme il y en a ici sur le continent asiatique”, explique le roi dans sa lettre. “Jusqu'à ce que les habitants de l'Amérique puissent les attraper, les apprivoiser et les utiliser comme des bêtes de fardeau, ce qui les rendra bénéfiques pour le pays.”

Mais si les cadeaux traditionnels furent placés au National Archives Museum de Washingont (où on peut encore les admirer aujourd’hui), les éléphants restèrent en Asie. “Notre juridiction politique n'atteint pas une latitude aussi basse pour favoriser la multiplication des éléphants, et la vapeur sur terre, ainsi que sur l'eau, a été notre meilleur et plus efficace agent de transport pour le commerce intérieur”, répondit William Seward, secrétaire d’État de Lincoln.