La minute insolite : à quoi ressemble un costume de loup réaliste à 21.000 euros ?

Toru Ueda, un ingénieur japonais, est fou des canidés. Comme à peu près tout le monde, me direz-vous. Sauf que Toru, lui, a décidé d’aller plus loin dans sa passion. Et a décidé de faire appel à l’entreprise Zeppet, spécialisée dans les sculptures réalistes et les modèles à destination de l’industrie du divertissement.

Sa commande était pour le moins surprenante : l’ingénieur voulait un costume de loup hyperréaliste, afin de vivre pleinement sa vie de loup et d’être enfin libre (c’est lui qui le dit). Pour cela, il a déboursé pas moins de 21.000 euros. Une somme que Zeppet a évidemment acceptée. L’entreprise n’en est pas à son coup d’essai dans le domaine : il y a quelques mois, un costume de chien avait été confectionné pour un autre passionné.

Le résultat est à découvrir ci-dessous. On vous laisse juger de la qualité du travail.