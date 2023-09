La minute insolite : À New York, il existe désormais des visites guidées pour observer les rats

New York, comme toutes les grandes villes, regorge de rats. Et cela peut surprendre, si vous visitez la Big Apple pour la première fois.

D’où l’idée d’un certain Kenny Bollwerk, guide local, qui a imaginé un itinéraire pour les touristes à la recherche de sensations fortes (et qui ont l’estomac bien accroché). Loin du glamour des tours de la ville aux thèmes inspirés de séries comme Sex and the City ou Gossip Girl, Kenny Bollwer vous fera visiter gratuitement les lieux de la ville où on retrouve le plus de rats.

D’ici votre prochaine visite, vous pouvez suivre les aventures de ce guide pas comme les autres sur TikTok. Il organise régulièrement des visites en direct sur son compte, à retrouver à cette adresse.