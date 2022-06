La minute insolite : à Disneyland, l’animatronique Spider-Man se casse la figure

Mais voilà, la technologie aussi a ses failles, aussi avancée soit-elle. La preuve avec cette vidéo, partagée par un certain Darrell sur Instagram. On y voit l’homme-araignée s’élancer comme tous les jours d’un toit, afin d’atterrir sur le toit d’en face après une pirouette dont il a le secret. Le problème ? L’atterrissage a complètement été raté. De quoi surprendre les visiteurs, qui ont évidemment cru à un accident plus grave.

Pas de panique, on le répète, il ne s’agit pas d’un cascadeur mais bien d’un robot. Cemui-ci fut d’ailleurs réparé assez rapidement et la performance a pu reprendre normalement plus tard dans la journée.